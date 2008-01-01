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День 13 мая в Москве оказался самым холодным в мае

ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 14 мая



13 мая столичный регион оказался в холодном арктическом воздухе. На высоте 1,5 км температура воздуха была отрицательной, около -5 градусов. Сильный ветер способствовал проникновению холода в приземный слой. Несмотря на солнце, максимальная температура на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса. Этот день оказался самым холодным с начала месяца!



Сутки 13 мая оказались ниже нормы на 4 градуса, это самая крупная отрицательная аномалия этого месяца. В ближайшие сутки температура воздуха в Москве сохранится на 3-4 градуса ниже многолетних значений. / meteonovosti.ru /



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