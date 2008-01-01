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Новости погоды


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День 13 мая в Москве оказался самым холодным в мае


ИА "Метеоновости" / 09:58 Четверг, 14 мая

  13 мая столичный регион оказался в холодном арктическом воздухе. На высоте 1,5 км температура воздуха была отрицательной, около -5 градусов. Сильный ветер способствовал проникновению холода в приземный слой. Несмотря на солнце, максимальная температура на ВДНХ достигла лишь 12,4 градуса. Этот день оказался самым холодным с начала месяца!

Сутки 13 мая оказались ниже нормы на 4 градуса, это самая крупная отрицательная аномалия этого месяца. В ближайшие сутки температура воздуха в Москве сохранится на 3-4 градуса ниже многолетних значений. / meteonovosti.ru /
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местное
+10
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14 мая
+13
Пт.
15 мая
+13
Сб.
16 мая
+15
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

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По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+40
Баган		 -14
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Анахайм

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