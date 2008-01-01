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Украина на пути активных циклонов

ИА "Метеоновости" / 10:03 Четверг, 14 мая



В результате обвала арктического воздуха, произошедшего в первой половине недели, высотная фронтальная зона сместилась далеко на юг Европейского континента. На волновых возмущениях над юго-западом Европы формируются небольшие циклоны. Траектория движения атмосферных вихрей пройдет с запада на восток, через Центральную Европу, Украину и далее через центральные и южные районы Европейской территории России.



Во второй половине недели на Украине ожидается неустойчивая погода с дождями, местами сильными, возможны грозы. В четверг, 14 мая, при прохождении циклона усилится ветер, в отдельных районах прогнозируются порывы до 15-20 м/с. Ожидаются резкие перепады атмосферного давления. До окончания недели установится прохладная, а местами - холодная погода со среднесуточной температурой на 4-5 градусов ниже нормы. / meteonovosti.ru /



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