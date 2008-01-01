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На Европейском севере и рекорды, и ураганный ветер

ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 14 мая



Синоптическая ситуация на Новой Земле весьма необычна. На востоке, над Карским морем, атмосферное давление повышенное, а над Баренцевым морем кружит циклонический вихрь. Погода в регионе очень переменчива.



В Архангельской области прошел сильный снег, дождь. Количество осадков достигло 35 мм. Ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Температура воздуха в регионе немного превышала привычные показатели. Рекордсменом 13 мая стали Малые Кармакулы, где воздух прогрелся до 6,7 градуса. Ранее, в 1964 году, термометры показали +6,4 градуса. Но Малые Кармакулы известны еще и своими ветрами. 13 и ночью 14 мая ветер здесь достигал ураганной силы, 41 м/с.



15 мая в Архангельской области усиливается влияние циклона и его атмосферных фронтов, пройдут осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха 6..11 градусов, местами до +2. Впереди очередные рекорды. / meteonovosti.ru /



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