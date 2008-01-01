Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Четверг
14 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

На Европейском севере и рекорды, и ураганный ветер


ИА "Метеоновости" / 11:25 Четверг, 14 мая

  Синоптическая ситуация на Новой Земле весьма необычна. На востоке, над Карским морем, атмосферное давление повышенное, а над Баренцевым морем кружит циклонический вихрь. Погода в регионе очень переменчива.

В Архангельской области прошел сильный снег, дождь. Количество осадков достигло 35 мм. Ветер в порывах усиливался до 24 м/с. Температура воздуха в регионе немного превышала привычные показатели. Рекордсменом 13 мая стали Малые Кармакулы, где воздух прогрелся до 6,7 градуса. Ранее, в 1964 году, термометры показали +6,4 градуса. Но Малые Кармакулы известны еще и своими ветрами. 13 и ночью 14 мая ветер здесь достигал ураганной силы, 41 м/с.

15 мая в Архангельской области усиливается влияние циклона и его атмосферных фронтов, пройдут осадки различной интенсивности, преобладающая температура воздуха 6..11 градусов, местами до +2. Впереди очередные рекорды. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+14
Пт.
15 мая
+13
Сб.
16 мая
+13
Вс.
17 мая
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Омдурман		 -15
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Териберка
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100