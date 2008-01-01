

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Потепление в Европе привлекает опасных комаров

ИА "Метеоновости" / 11:33 Четверг, 14 мая



По мере того, как Европа будет нагреваться, она станет более подходящим домом для одного из самых мощных распространителей вируса в мире - азиатского тигрового комара.



Эти существа процветают при летней температуре 20-25 градусов и переживают зиму, если январская температура остается выше 3 градусов. Поэтому, в процессе глобального потепления, мы увидим, как они путешествуют, чтобы найти более комфортные условия.В рамках Европейской недели общественного здравоохранения 2020 года



Flemish Institute for Technological Research (VITO) используя данные Copernicus Climate Change Service (C3S*) продемонстрировал как потепление в Европе поможет процветанию тигрового комара. Если предположить, что в результате деятельности человека продолжится выделение парниковых газов с нынешней скоростью, то Франция и Центральная Европа, вероятно, станут более гостеприимными для тигрового комара в 2031-2060 годах. А Северная и Центральная Европа, вероятно, станут гораздо более подходящими домами для тигрового комара в 2071-2100 годах.



Распространение тигрового комара уже расширяется за счет человеческой деятельности, такой как морские перевозки, а также сильно связано с климатическими условиями, такими как температура и осадки. Самка тигрового комара питается кровью человека и животных и отвечает за передачу различных заболеваний, включая вирусы Зика и Денге. Последний уже заражает европейцев, например в таких городах, как Болонья и Рим, где этот комар сейчас широко распространен. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



