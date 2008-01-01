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В Москве будет больше солнце, но не тепла

ИА "Метеоновости" / 12:11 Четверг, 14 мая



антициклоном на юге. Атмосферное давление меняться не будет, оставаясь чуть ниже нормы. Погода порадует солнцем, но не теплом.



В ночь на субботу, 16 мая, небо очистится от облаков, осадков не ожидается, минимальная температуры воздуха в Москве +2..+4 градуса, по области возможны заморозки до -2. Днем существенных осадков не ожидается, за счет солнца температура повысится до 14..16 градусов. Средняя суточная температура воздуха останется ниже нормы на 3-4 градуса.



В воскресенье, 17 мая, облаков станет чуть больше, особенно в ночные часы. И это убережет столичный регион от новых заморозков. Днем усилится западный ветер, максимальная температура воздуха останется на уровне 14..16 градусов, не исключен небольшой дождь. По температуре погода будет соответствовать первым числам мая.



Фенологическая весна в этом месяце больше соответствует календарю. Прохладная погода в середине месяца не остановит буйство майского цветения, а продлит его. / meteonovosti.ru /



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