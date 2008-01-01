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Грозовые дожди на Ямале

ИА "Метеоновости" / 13:29 Четверг, 14 мая



На пути следования циклона и его атмосферных фронтов оказался Ямало-Ненецкий округ. 13 и в ночь на 14 мая в регионе погода была довольно теплой, на 6-8 градусов выше нормы.



А по югу региона, в зоне действия атмосферных фронтов, прошли грозовые дожди в сопровождении порывистого ветра. Дожди в отдельных районах были сильными, количество выпавших осадков достигло 33 мм. В Тазовском районе, помимо дождей и ветра, наблюдалась очень высокая для этого времени года температура. 13 мая рекордсменами стали Антипаюта, где воздух прогрелся до 3,5 градуса и Тазовский со значением 6,5 градуса. Ранее, в 2011 году, термометры показали 5,1 градуса. А в Ханты-Мансийском округе, в теплом секторе циклона, сейчас настоящее лето, воздух прогревается до 30 градусов и выше. В ближайшие дни погодные условия в регионе станет определять очередной циклон, пройдут дожди различной интенсивности, осадков не ожидается лишь на северо-востоке. Температура воздуха понизится до 6..11 градусов, по югу до 13..18, по северу +1..+6. / meteonovosti.ru /



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