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Новости погоды
На Северном Кавказе снова непогода
ИА "Метеоновости" / 13:31 Четверг, 14 мая
Повышенный фон атмосферного давления держится на Северном Кавказе и в Южном федеральном округе довольно продолжительное время. И если в северных районах в ночные часы при ясном небе отмечаются заморозки до -2 градусов, то на юге атмосферные фронты вносят в погоду серьезные коррективы. Не обходится без грозовых дождей и порывистого ветра. 13 и ночью 14 мая в Кабардино-Балкарии прошел сильный дожди, выпало до 22 мм небесной влаги, гремели грозы. А в Чеченской Республике дожди ливневые - количество их достигло 52 мм за неполные сутки.
В ближайшие дни влияние антициклона сохранится, но серьезный вклад в погоду внесут атмосферные фронты. Пройдут кратковременные грозовые дожди, усилится ветер. Температура воздуха повысится до 20..25 градусов, по югу до +30. / meteonovosti.ru /
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