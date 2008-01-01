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Циклон из Забайкалья держит путь в Амурскую область
ИА "Метеоновости" / 14:18 Четверг, 14 мая
Циклонический вихрь и его атмосферные фронты, хозяйничали в Забайкалье. 13 мая прошли сильные дожди, прогремели грозы, ветер в порывах достигал штормовой силы, 24-29 м/с. Без последствий не обошлось. Ущерб нанесен существенный. Со многих построек сорвало крыши, поломаны и вырваны с корнем деревья, о ветках и говорить не приходится, также серьезно пострадали рекламные конструкции и дорожные знаки, ветер с легкостью ломал ограждения. Пострадали и автомобили. В настоящее время идут работы по восстановлению крыш и построек, расчистке мусора.
Уже 15 мая циклон оставит Забайкалье в тыловой своей части и отправится в Амурскую область. В Забайкалье по-прежнему осадки и ветер, но уже не столь сильные как накануне, температура воздуха понизится. В Амурской области небольшие дожди, а на севере Хабаровского края, куда дотянется атмосферный фронт, ожидаются сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. / meteonovosti.ru /
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