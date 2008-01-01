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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:12 Пятница, 15 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться в тыловой части циклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 11..13, по области 8..13 градусов. Ветер западный 6-11 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 40%.



Погода переменчивая, прохладная, атмосферное давление и содержание кислорода в приземном слое воздуха в пределах климатических значений. Метеопатические реакции в такие погодные условия чаще всего развиваются у лиц с хроническими заболеваниями суставов, склонных к сосудистым спазмам ( артериальная гипертензия, ИБС, мигрень, нейроциркуляторная астения), перепады настроения и вегетативные нарушения. Предупредить тяжелые проявления погодообусловленных осложнений и метеопатических реакций прежде всего помогут соблюдение режима труда и отдыха, стараться даже у условиях ограничения сохранить физическую активность, чаще, 2-3 раза в день делать дыхательную гимнастику на балконе, проветривать помещение, избегать психоэмоциональные нагрузки, стоит принимать растительные седативные препараты, регулярно принимать рекомендованные врачом лекарства. / meteonovosti.ru /



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