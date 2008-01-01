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Новости погоды


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Из летописи московской погоды


ИА "Метеоновости" / 09:07 Пятница, 15 мая

  К середине мая в столичном регионе вновь похолодало. Среднесуточная температура воздуха ниже климатической нормы на 4 градуса. Хотя в истории погоды такое случалось. Например, в далеком 1892 году воздух 15 мая под утро остыл до -4,5 градуса. А в 2013 году день был по-летнему теплым, максимальная температура составила 29,3 градуса. Сильными дождями запомнился 2015 год, когда на московскую землю выпало до 19,3 мм осадков при месячной норме 51 мм.

В прошлом, 2019 году, температура воздуха была выше привычных значений на 4 градуса. Ночью термометры показали 13,2, днем воздух прогрелся до 22,5 градуса. Прошел дождь, выпало до 9 мм осадков. / meteonovosti.ru /
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