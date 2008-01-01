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Итоги первой половины мая в России

ИА "Метеоновости" / 09:34 Пятница, 15 мая



климату, в это время на юге Европейской России уже собирают первый урожай, и лишь на крайнем севере шумят метели. В этом году погода первой половины мая частично отступила от своих правил: на севере еще идет снег, местами с метелью, а летнее тепло облюбовало Сибирь.



По результатам прошедших дней именно над сибирскими просторами сформировался очаг аномально высокой температуры: в Ханты-Мансийском автономном округе средняя температура оказалась на 9 градусов выше нормы. На близлежащей территории: в Ямало-ненецком автономном округе, на юге Тюменской, в Омской, Томской и Новосибирской областях превышение над нормой составило 6-8 градусов. На Алтае и в Восточной Сибири температура превысила норму на 4-6 градусов.



В Дальневосточном федеральном округе весна не спешила вступить в свои права лишь в западных районах Якутии, температура на градус ниже обычных для этой поры значений. На остальной территории округа температура первой половины мая выше многолетних значений на 1-2, а на арктическом побережье на 3-5 градусов.



На европейской территории погода была неустойчивой: температура колебалась от апрельской до июньской. Но в северо-западных областях, на западе Центрального района и на Европейском юге температура оказалась в переделах нормы, на остальной территории она превысила ее на 1-2, в верховье Волги и Республике Коми на 3-6 градусов. / meteonovosti.ru /



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