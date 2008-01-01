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На Кольском полуострове еще зимняя погода

ИА "Метеоновости" / 10:10 Пятница, 15 мая



14 мая и в ночь на 15 мая Кольский полуостров оказался во власти глубокого циклона, что стало причиной по-зимнему ненастной погоды. На севере полуострова лепил снег, мела метель, на севере порывы ветра достигали 27м/с, и выпало до 18 мм осадков. В Мурманске за сутки 14 мая выпало 19 мм осадков, что составляет более половины месячной нормы осадков. С начала месяца на город выпал 46 мм осадков, что составляет почти 130% месячной нормы. На 15мая высота снега в Мурманске составляет 8 см.



В ближайшие сутки осадки не слишком будут досажать северянам, но 15 мая будет еще ветрено. / meteonovosti.ru /



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