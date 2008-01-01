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В Санкт-Петербурге сохраняется стабильно холодная погода

ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 15 мая



Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области трудно назвать майской. С самого начала недели в Северной столице холодно - средняя суточная температура не дотягивает до нормы добрых пять градусов, ночью столбики термометров были недалеки от нулевой отметки. Впрочем, по области заморозки до -2..-4 уже не в диковинку и отмечались на этой неделе неоднократно, местами осадки переходили в снег с образованием временного снежного покрова.



Может быть, в выходные вернется тепло?



Увы, но северо-запад страны останется под прессингом высокого антициклона. В конце недели он будет медленно смещаться по необычной траектории - из Баренцева моря в Норвежское, огибая Скандинавский полуостров. В выходные атмосферный вихрь начнет постепенно заполняться, но продолжит закачивать арктических холод в северо-западные и центральные районы Европейской России. Погода на берегах Невы существенно не изменится: в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь, температура ночью +3:+6, днем +10:+12. Ветер юго-западный, до умеренного.



По прогнозам, холодной будет и вся следующая неделя. И в этом есть свои плюсы - по крайней мере о смене гардероба петербуржцам заботиться не придется. / meteonovosti.ru /



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