Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Пятница
15 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В Санкт-Петербурге сохраняется стабильно холодная погода


ИА "Метеоновости" / 10:13 Пятница, 15 мая

  Погоду в Санкт-Петербурге и Ленинградской области трудно назвать майской. С самого начала недели в Северной столице холодно - средняя суточная температура не дотягивает до нормы добрых пять градусов, ночью столбики термометров были недалеки от нулевой отметки. Впрочем, по области заморозки до -2..-4 уже не в диковинку и отмечались на этой неделе неоднократно, местами осадки переходили в снег с образованием временного снежного покрова.

Может быть, в выходные вернется тепло?

Увы, но северо-запад страны останется под прессингом высокого антициклона. В конце недели он будет медленно смещаться по необычной траектории - из Баренцева моря в Норвежское, огибая Скандинавский полуостров. В выходные атмосферный вихрь начнет постепенно заполняться, но продолжит закачивать арктических холод в северо-западные и центральные районы Европейской России. Погода на берегах Невы существенно не изменится: в Санкт-Петербурге облачно с прояснениями, временами дождь, температура ночью +3:+6, днем +10:+12. Ветер юго-западный, до умеренного.

По прогнозам, холодной будет и вся следующая неделя. И в этом есть свои плюсы - по крайней мере о смене гардероба петербуржцам заботиться не придется. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+12
Сб.
16 мая
+15
Вс.
17 мая
+15
Пн.
18 мая
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+43
Ахмадабад		 -18
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Хопок
комфортное место: Палм-Спрингс

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100