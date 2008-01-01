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В Европейской России сугробы более полуметра

ИА "Метеоновости" / 10:42 Пятница, 15 мая



К середине мая в большинстве районов европейской территории снег уже сходит, и лишь в северных районах зимний атрибут погоды еще сохраняется. В этом году так оно и случилось.



В Центральной России покрываются листвой леса, а приполярных районах еще катаются на лыжах. Снег лежит в Мурманской области, на севере Архангельской области, в Ненецком автономном округе и севере Республики Коми. Наибольшая высота сугробов, до 72 см, на сегодняшний день отмечается в центральных районах Кольского полуострова, чуть меньше, до 65 см - в Ненецком автономном округе. В Архангельске высота снежного покрова колеблется от 4 до 9 см.



На Урале снега нет, а вот в соседней Западной Сибири он еще лежит в Ямало-Ненецком автономном округе, его наибольшая высота - 49 см. А самые высокие сугробы в России отмечаются на востоке Сибири, в Туруханском районе Красноярского края их высота еще достигает местами 78 см. Снег лежит на Таймыре и в Эвенкии.



На Дальнем Востоке снега нет лишь в южных районах Бурятии, Забайкальского края, Амурской области, Хабаровского края, Сахалин6а и в Приморье. На остальной территории он еще присутствует, а самые высокие сугробы - в континентальных районах Магаданской области, до 62 см. / meteonovosti.ru /



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