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Новости погоды


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Спутник "Aeolus" предоставляет данные о Земных ветрах


ИА "Метеоновости" / 11:48 Пятница, 15 мая

  По сообщению Всемирной Метеорологической Организации (ВМО) новая информация о ветрах на Земном шаре со спутника "Aeolus" стала доступной национальным метеорологическим службам для использования в прогнозировании погоды.

EUMETSAT 12 мая приступил к проведению наблюдений за вертикальным распределением ветра в слое 30 км у поверхности Земли. Эти наблюдения проводятся с помощью первого доплеровского лидара на борту спутника Европейского космического агентства (ЕКА), запущенного в августе 2018 года и названного "Aeolus" в честь греческого бога "хранителя ветров".

"Aeolus" обеспечит первые измерения вертикального распределения ветра из космоса - что в ВМО занимало первое место в списке неудовлетворенных требований к наблюдениям в течение более чем 20 лет", - сказал Ларс Петер Рийшойгаард, директор филиала Департаменте ВМО. Данные "Aeolus" позволят понять, как ветер влияет на обмен теплом и влагой между земной поверхностью и атмосферой.

В настоящее время данные "Aeolus" передаются почти в реальном времени 4000 пользователей из сообщества ВМО. / meteonovosti.ru /
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