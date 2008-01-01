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Тайфун "Амбо" прошелся по островным Филиппинам
ИА "Метеоновости" / 12:14 Пятница, 15 мая
Тайфун "Амбо" ("Вонгфонг"≈ по международной классификации) продолжает движение в центральной части Филиппин. По информации телеканал GMA он уже в шестой раз вышел на сушу. Его путь проходил через острова Самар, Далупири, Капул, Тикао, Буриас и Лусон.
В настоящее время "Амбо" ослабел до стадии сильного тропического шторма, но представляет серьезную угрозу. Пока он движется в северо-западном направлении со скоростью 20 км/ч, его центр находится в южной части острова Лусон ≈ в районе муниципалитета Падре-Бургос провинции Кесон. Скорость ветра вблизи его центра достигает 27м/с, порывы до 40м/с.
Предупреждения о сильном ветре, проливных дождях, наводнениях и штормовом нагоне действуют в островной группе Лусон. Во многих районах повреждены здания, в том числе эвакуационные пункты, повалено большое количество деревьев, возникли серьезные проблемы с электроснабжением.
Через сутки скорость ветра в этом циклоне уменьшится до 20м/с и порывы около 30м/с / meteonovosti.ru /
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