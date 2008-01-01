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Сильные осадки сохраняются на юге Дальнего Востока

ИА "Метеоновости" / 13:03 Пятница, 15 мая



Цепочка циклонов протянулась вдоль Амура. В минувшие сутки один их вихрей сформировался на активном участке атмосферного фронта над югом Забайкальского края, другой медленно заполнялся над центральными районами Хабаровского края. В паре они сохранили неблагоприятную погоду в южных районах Дальневосточного округа. В четверг и ночь на пятницу сильные осадки прошли в Бурятии. Снег, мокрый снег и дождь добавили в майскую копилку более 20 мм. В Амурской области и Хабаровском крае осадки также шли в виде дождя и снега и были сильными, до 30 мм.



15 мая один из циклонов сместился на северные провинции Китая, а Бурятия м Забайкальский край оказались в его тыловой части. Прохождение холодного атмосферного фронта сопровождается осадками в виде дождя, снега и мокрого снега, налипанием мокрого снега и усилением ветра до 24 м/с. В субботу неблагоприятная погода сохранится, возможно установление временного снежного покрова.



Второй циклон из центральных районов Хабаровского края переместит ненастную зону в северные районы края, где пройдут осадки преимущественно в виде мокрого снега, сопровождаемые усилением ветра до 20 м/с.



Температурный фон в Бурятии и Забайкальском крае уже ниже нормы (минимальная температура близкая к нулю), а к началу следящей недели холодная погода прогнозируется на всей территории юга Дальнего Востока, температура ниже нормы на 2-4 градуса. / meteonovosti.ru /



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