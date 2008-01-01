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Новости погоды


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Сибирь: жара продолжается


ИА "Метеоновости" / 13:50 Пятница, 15 мая

  В то время, как на побережьях Балтийского и Черного морей температура устанавливает очередные рекорды холода, погода в Западной Сибири испытывает сибиряков жарой. В Омске со второй декады мая дневная температура уверенно преодолевает тридцатиградусный рубеж. В минувшие сутки второй раз подряд ее максимальное значение устанавливает новые рекорды. Днем 14 мая столбики термометров столицы Западной Сибири показали +31.8 градусов, что на 0.1 градуса выше рекорда, удерживающегося с 1965 года. Среднесуточная температура в Омске превысила норму почти на 13 градусов.

А в самой западной, Калининградской, области России - рекорд холода. Под утро температура понизилась до -1 градуса, оставив предыдущий рекорд (-0.5) в 1978 году. Очень холодной была ночь и на Кубани. В Краснодаре минимальная температура составила +3.6 градусов, что на градус ниже предыдущего рекорда, удерживающегося с 2000 года.

В ближайшие дни почти вся европейская территория (за исключением северо-восточных ее районов) окажется под влиянием тропосферного холода, что сохранит не по сезону холодную погоду. В то же время Сибирь останется во власти южных ветров и температура воздуха вновь превысит норму на 10-12 градусов. / meteonovosti.ru /
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