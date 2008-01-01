

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 05:37 Суббота, 16 мая



Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферией антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градуса. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 45%. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм рт ст. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



