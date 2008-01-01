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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:37 Суббота, 16 мая

  Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием северо-восточной периферией антициклона. При облачной погоде с прояснениями местами пройдет небольшой дождь. Максимальная температура воздуха в Москве 14..16, по области 11..16 градуса. Ветер юго-западный 5-10, местами порывы 12-14 м/с. Относительная влажность воздуха около 45%. Атмосферное давление существенно не изменится и в середине дня составит 745 мм рт ст. / meteonovosti.ru /
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местное
+13
Сб.
16 мая
+15
Вс.
17 мая
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Пн.
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тёплое место: холодное место:
+44
Баган		 -12
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Ирвин

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