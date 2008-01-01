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Из архива московской погоды

ИА "Метеоновости" / 07:23 Суббота, 16 мая



Перешагнув календарную середину, майская погода не спешит обрадовать москвичей теплом. И сегодня, отставая от нормы на 4 градуса, температура больше будет соответствовать началу третьей декады апреля. А в далеком 1898 году столбики московских термометров в это время уверенно перешагнули через тридцатиградусную отметку. Максимальная температура 16 мая повысилась до +31 градуса, что стало суточным рекордом. А самая холодная ночь сегодняшних суток отмечалась также давно, в 1919 году под утро отмечались заморозки до -3.1 градуса, что также стало рекордом, но уже суточного минимума. Сильными дождями отметился этот день в 2015 году. На Московскую землю вылилось 19.4 мм, то есть более трети месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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