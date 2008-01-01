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Новости погоды


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Сибирские "субтропики"


ИА "Метеоновости" / 07:29 Суббота, 16 мая

  Пока север Европейской России засыпает свежим майским снегом, Сибирь продолжает оставаться в не типичном для весны жарком воздухе. .

Если проанализировать все прошедшие месяцы 2020 года, то на юге Западной Сибири было аномально тепло. Рекордсмены: январь и апрель. В среднем температура этих месяцев была выше нормы на 4-6 град, в зависимости от региона. Май продолжает тенденцию. 30 градусная жара на майские праздники сменилась небольшим похолоданием в четверг 15 мая, которое продолжится в выходные дни.

16 мая циклон с системой фронтов принесет относительную прохладу днем ожидается +21..+26, кратковременные дожди, грозы. Но уже 17 мая циклонический вихрь сместится на северо-восток, над югом Западной Сибири вновь установится жаркая сухая погода.

17 мая преимущественно без осадков, только местами прогремят грозы, как последний привет уходящего циклона, ночью +7..+12 градусов, днем +25..+30.

18-19 мая с воздушной массой из Казахстана на Сибирь вновь обрушится жара. Ночью +12..+17градусов, в горных районах +5..+10,днем +27..+33градусов.

По предварительным прогнозам такая погода продлится до 20 мая. / meteonovosti.ru /
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