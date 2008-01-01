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Майские заморозки в областях Центрального района

ИА "Метеоновости" / 07:43 Суббота, 16 мая



К вечеру 15 мая, с ростом атмосферного давление, облачность в центре России стала рассеиваться, ветер стих. И без того прохладный воздух, который господствовал здесь, стал быстро остывать. После 1 часа ночи 16 мая в ряде областей наблюдался заморозок в травостое (на уровне 2 см от поверхности земли). До -4 градусов понижалась температура в Смоленской, Тульской и Владимирской области, до -3 градусов в Костромской области. Это заморозки могли повредить ранние всходы огородных культур.



В воздухе заморозки до -1 градуса наблюдались лишь в Костромской области.



В Московской области, на севере, тоже отмечался заморозок в травостое и воздухе до -1 градуса.Самым холодным оказался крайний восток области, в Черустях температура понижалась до -2,5 градуса.



После 2-3 часов ночи облачность стала увеличиваться, что уберегло Подмосковье от дальнейшего выхолаживания воздуха. / meteonovosti.ru /



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