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На Енисее ледоход идет на рекорд

ИА "Метеоновости" / 09:36 Суббота, 16 мая



Последствия рекордно теплой зимы в северных широтах продолжают сказываться на климатических изменениях территорий России.



На севере Красноярского края отмечается стремительное продвижение ледового состава на реке Енисей.



Нынешний ледоход Енисея 2020 года на Крайнем Севере по данным наблюдений с 1989 года является рекордным по срокам. До этого самая ранняя дата ледохода в заполярной Дудинке была зафиксирована 21 мая 1997 года.



Фактически первые подвижки льда на Енисее в районе Дудинки отмечались еще 11 мая, когда уровень воды за сутки поднялся на 61 см и достиг отметки 12 м 41 см. На утро 14 мая вода достигла отметки 69 см.



Прибрежная акватория частично очистилась, но затем ее снова заполнили глыбы льда и снега.



По данным управления таймырского ГО и ЧС на утро 16 мая, ледоход находится в протоке между островом Кабацкий и левым берегом Енисея, и далее по всей ширине русла. Перед Дудинкой затор льда.Сейчас ледово-снежный покров Енисея замер.



Но очередной циклонический вихрь с юго-запада будет способствовать продвижению теплых масс воздуха на юг Таймырского полуострова, что приведет уже в ближайшее дни к полному очищению прибрежных вод Енисея ото льда. / meteonovosti.ru /



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