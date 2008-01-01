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Новости погоды
Сильная жара в Индии
ИА "Метеоновости" / 10:29 Суббота, 16 мая
Как правило именно в мае в Индии наступает самый жаркий период: зимний муссон уже сдал свои полномочия, а летный еще не пришел. 15 мая температура воздуха практически на всей территории страны превысила 30 градусов. Но опасной здесь является жара выше 40 градусов. И такая уже пришла на север страны, где нет дождей. Здесь температура воздуха повысилась до 43,6 градуса.
В прошлом году в это время в Индии тоже было очень жарко, температура воздуха повышалась до 47 градусов, что стало причиной гибели людей.
В этом году в период пандемии жара может быть более губительной. / meteonovosti.ru /
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