Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Суббота
16 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

В выходные дожди на Урал принесут похолодание


ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 16 мая

  Волновой циклон, сформировавшийся на контрасте температур в приземном слое над территорией центральной России, продолжает свое активное смещение по ведущим высотным потокам с юго-запада на северо-восток.

16 мая его ненастное влияние скажется на территории Урала. Уже в ночь на субботу на западе Свердловской области, в Челябинской области и Пермском крае прошли кратковременные дожди, которые с северным ветром принесли похолодание в регион.

В ближайшие сутки температурный фон здесь понизится на 5-7 градусов, что вернет эти регионы в рамки климатических значений, которые для Екатеринбурга, в частности составляет 11,3 градуса.

С первых дней мая на Урале и Западной Сибири погоду формировал обширный антициклон, на западную периферию которого южным ветром выносился горячий воздух Средней Азии и Ближнего Востока. Температура воздуха здесь достигала 25-30 градусов, что превышало климатические значения на 10-15 градусов. Подобные теплые периоды отмечались здесь в эти майские дни достаточно давно, в 1996 и 2010 годах. Но выходные дни преподнесут резкие коррективы в погоде.

Если в воскресенье, 17 мая, дожди пройдут лишь местами, то с началом новой недели они вновь усилятся под влиянием холодных ветров и вплоть до среды, 20 мая, на большей части территории Урала, в ночные часы не выше +3:+8, а днем +12:+17 градусов. Дожди существенно пополнят копилку майских осадков, которые на середину месяца не превышали 3% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+13
Сб.
16 мая
+15
Вс.
17 мая
+15
Пн.
18 мая
+13
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Баган		 -12
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Амдерма
комфортное место: Ирвин

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100