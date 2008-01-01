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В выходные дожди на Урал принесут похолодание

ИА "Метеоновости" / 11:21 Суббота, 16 мая



Волновой циклон, сформировавшийся на контрасте температур в приземном слое над территорией центральной России, продолжает свое активное смещение по ведущим высотным потокам с юго-запада на северо-восток.



16 мая его ненастное влияние скажется на территории Урала. Уже в ночь на субботу на западе Свердловской области, в Челябинской области и Пермском крае прошли кратковременные дожди, которые с северным ветром принесли похолодание в регион.



В ближайшие сутки температурный фон здесь понизится на 5-7 градусов, что вернет эти регионы в рамки климатических значений, которые для Екатеринбурга, в частности составляет 11,3 градуса.



С первых дней мая на Урале и Западной Сибири погоду формировал обширный антициклон, на западную периферию которого южным ветром выносился горячий воздух Средней Азии и Ближнего Востока. Температура воздуха здесь достигала 25-30 градусов, что превышало климатические значения на 10-15 градусов. Подобные теплые периоды отмечались здесь в эти майские дни достаточно давно, в 1996 и 2010 годах. Но выходные дни преподнесут резкие коррективы в погоде.



Если в воскресенье, 17 мая, дожди пройдут лишь местами, то с началом новой недели они вновь усилятся под влиянием холодных ветров и вплоть до среды, 20 мая, на большей части территории Урала, в ночные часы не выше +3:+8, а днем +12:+17 градусов. Дожди существенно пополнят копилку майских осадков, которые на середину месяца не превышали 3% от месячной нормы. / meteonovosti.ru /



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