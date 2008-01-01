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Холодный ветер испортил погоду в Калининградской области


ИА "Метеоновости" / 12:08 Суббота, 16 мая

  Холодный ветер испортил погоду в Калининградской области

Обширная циклоническая ложбина "распахнула" свои объятья от Скандинавского до Таймырского полуостровов. И если в ее центральной части основным фактором, ухудшающим самочувствие, является пониженный фон атмосферного давления, то на периферии активно господствуют ветра.

В Калининградскую область, которая оказалась в тыловой части этого циклонического образования с четверга, 14 мая, началось вторжение холодных масс воздуха, которые привели к резкому понижению температуры.

В ночь на пятницу здесь отмечались слабые заморозки, которым способствовал малооблачный покров неба. Температура воздуха в Калининграде опустилась до -1,0 градуса. Дальнейшему выхолаживанию помешали облачные поля, которые прикрыли регион своим покровительством.

Но северные холодные ветра продолжают способствовать понижению температурного фона. Активный холодный северо-западный перенос на высотах сохранит значения среднесуточной температуры +6.. +11 градусов. При этом у земли ветра западной четверти будут достигать в порывах 12-17 м/с. Во второй половине дня воскресенья, 17 мая, негативный свой вклад внесут и дожди, которые будут портить погоду в области до середины следующей недели. / meteonovosti.ru /
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