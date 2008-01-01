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Погода в Москве сегодня

ИА "Метеоновости" / 04:55 Воскресенье, 17 мая



Предстоящим днем Москва и Подмосковье окажутся под влиянием атмосферных фронтов. При облачной погоде с прояснениями местами пройдут небольшие кратковременные дожди. Максимальная температура воздуха в столице 14..16, по области 11..16 градусов. Атмосферное давление существенно не изменится и останется в пределах 744 мм рт ст. Относительная влажность воздуха около 50%. Ветер западных румбов подует со скоростью 5-10 м/с, а местами его порывы достигнут 12-17 м/с.



В столичном мегаполисе сохранится прохладная погода. Среднесуточная температура воздуха останется ниже нормы на 2-3 градуса, атмосферное давление и содержание кислорода в воздухе близки к климатическим значениям. Вероятность погодообусловленных обострений сохраняется у метеозависимых людей с неустойчивыми сосудистыми реакциями, с вегетативными и психоэмоциональными расстройствами. Избежать выраженных симптомов недомогания и серьезных осложнений помогут медикаментозные средства, которые обычно при таких недомоганиях рекомендуются врачом, можно использовать седативные средства растительного происхождения, препараты, улучшающие состояние нервной системы. / meteonovosti.ru /



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