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Новости погоды


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Ветер разгоняется в центре Европейской России


ИА "Метеоновости" / 10:32 Воскресенье, 17 мая

  На севере Европы располагается многоцентровая циклоническая депрессия. А вдоль 50-ой параллели тянется полоса высокого давления. Центральные области Европейской России оказались в зоне значительных барических градиентов между этими основными синоптическими объектами. В средней тропосфере эту зону дублируют сильные воздушные потоки западного направления, вдоль которых перемещаются многочисленные атмосферные фронты.

Такая атмосферная напряженность провоцирует усиление ветра в центре Европейской России уже втрое сутки подряд. Накануне ветер в Тверской и Смоленской областях усиливался до 13-19 м/с. В Подмосковье и Москве вечером в субботу при развитии кучевой облачности отмечались отдельные порывы силой 18-21 м/с.В воскресенье ветер начал усиливаться уже утром, в Калужской, Московской, Смоленской областях порывы юго-западного и западного ветра уже достигали силы 13-15 м/с, в Тверской области -13-17 м/с. Сила ветра будет нарастать в течение дня. Местами в перечисленных выше областях порывы ветра будут достигать силы 18-20 м/с, особенно при прохождении атмосферных фронтов с запада, а также из-за развития конвективной облачности. / meteonovosti.ru /
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