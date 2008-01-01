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В Туркменистане очередной каприз весны

ИА "Метеоновости" / 10:34 Воскресенье, 17 мая



Солнечный антициклон, господствующий на территории Туркменистана разогрел свои присутствием массы приземного воздуха до 35-ти градусных дневных температур. Что не удивительно, ведь лето в Туркменистан приходит уже с весной. Но все же в майские дни погода здесь еще неустойчива: жаркие и солнечные дни могут резко смениться сырыми и относительно прохладными.



В воскресный день здесь на смену устойчивой сухой погоде придут дожди и похолодание. Ненастный северо-западный ветер активным вторжением холодного фронта очередного циклона, проходящего по северу границы Туркменистана, понизит суточный температурный фон на 8-11 градусов. И уже в понедельник, 18 мая в столице государства не выше +20:+25 градусов. Порывы ветра при прохождении фронта будут достигать 15 м/с.



Дальнейшие продвижение системы холодных фронтов на восток будет сопровождаться осадками. Которые очередной раз за май обещают повысить копилку влаги этой территории.



Отметим, что за две первые недели мая в городе Туркменобат, который расположен на восточной границе Туркменистана, на левом берегу Амударьи уже выпало 49,6% от общей годовой нормы осадков или 4,7 месячных майских норм. Более всего осадков, 49 мм, выпало 4 мая. Также достаточно сильные дожди прошли 12 и 13 мая, когда выпало 4,7 и 13 мм осадков соответственно.



18 и 19 мая здесь так же прогнозируются дожди. Но они не будут такие сильные. 18 мая ожидается выпадение 2,6 мм осадков, а на следующий день - всего 0,2 мм. / meteonovosti.ru /



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