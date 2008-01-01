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Новости погоды
Первый тропический циклон в Атлантике
ИА "Метеоновости" / 11:33 Воскресенье, 17 мая
Утром 17 мая вблизи северных Багамских островов сформировалась тропическая депрессия, которая быстро развилась до стадии тропического шторма. Он получил имя "ARTHUR".
Скорость ветра вблизи центра этого образования достигает 17м/с, порывы до 23м/с. Ветер в зоне влияния этого циклона будет усиливаться с каждым днем, к середине недели порывы достигнут 30-35м/с. Дожди уже идут в северо-западной и центральной частях Багамских островов и южной части Флориды. 17-18 мая дожди начнутся в штате Северная Каролина.
Тропический циклон образовался раньше официального начала сезона ураганов в Атлантике (1 июня). / meteonovosti.ru /
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