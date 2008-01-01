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Новости погоды


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Новые руководящие принципы ВМО по предоставлению услуг


ИА "Метеоновости" / 11:38 Воскресенье, 17 мая

  Всемирная метеорологическая организация (ВМО) обновляет свои руководящие принципы в области создания эффективных систем гидрометеорологического обслуживания. Новые принципы касаются прогнозов и предупреждений о воздействии различных опасных факторов.

Каждый год связанные с погодой, климатом и водой опасности уносят много жизней и наносят значительный ущерб имуществу и инфраструктуре. Это происходит вопреки точным и своевременным прогнозам и предупреждениям из-за отсутствия понимания их потенциальных последствий ,как со стороны органов управления чрезвычайными ситуациями, так и со стороны населения в целом.

Новые руководящие принципы ВМО основаны на предпосылке о том, что недостаточно обеспечить точный прогноз погоды или предупреждение.

Людям нужна информация о том, что может сделать погода и как обеспечить безопасность жизни и защитить имущество. / meteonovosti.ru /
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