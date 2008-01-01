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Новости погоды
Прохладная погода в Волгоградской области
ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 17 мая
Температура ниже характерной для второй декады мая отмечается не только в центре Европейской России, но и в Нижнем Поволжье.
В нижнем течении Волги такая же отрицательная аномалия средней за сутки температуры, как в центральных областях и на северо-западе ЕТР, она составляет 3-5 градусов. На севере Ростовской области тоже холоднее положенного на 2-3 градуса.
На предстоящей неделе в Нижнем Поволжье, в Ростовской области температура местами станет отставать от положенной для начала третьей декады мая на 6 градусов и более.
Результатом нехарактерно холодной погоды могут стать новые экстремумы минимальной температуры. 16 мая под утро в Волгограде воздух уже выхолодился до рекордно низкого для этих суток значения, до 3,6 градуса. Прежний минимум суток отмечался ровно 40 лет назад и составлял 4,1 градуса.
На севере Ростовской области ночью и утром 17 мая в воздухе и в травостое местами отмечались слабые заморозки. Угроза заморозков в этих регионах сохранится до конца следующей недели. / meteonovosti.ru /
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