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Новости погоды


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Прохладная погода в Волгоградской области


ИА "Метеоновости" / 12:05 Воскресенье, 17 мая

  Температура ниже характерной для второй декады мая отмечается не только в центре Европейской России, но и в Нижнем Поволжье.

В нижнем течении Волги такая же отрицательная аномалия средней за сутки температуры, как в центральных областях и на северо-западе ЕТР, она составляет 3-5 градусов. На севере Ростовской области тоже холоднее положенного на 2-3 градуса.

На предстоящей неделе в Нижнем Поволжье, в Ростовской области температура местами станет отставать от положенной для начала третьей декады мая на 6 градусов и более.

Результатом нехарактерно холодной погоды могут стать новые экстремумы минимальной температуры. 16 мая под утро в Волгограде воздух уже выхолодился до рекордно низкого для этих суток значения, до 3,6 градуса. Прежний минимум суток отмечался ровно 40 лет назад и составлял 4,1 градуса.

На севере Ростовской области ночью и утром 17 мая в воздухе и в травостое местами отмечались слабые заморозки. Угроза заморозков в этих регионах сохранится до конца следующей недели. / meteonovosti.ru /
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