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В Краснодарском крае впервые 30 градусов и выше!

ИА "Метеоновости" / 12:56 Воскресенье, 17 мая



На юге Европейской России погода контрастная, на северо-востоке заморозки и рекорды минимальной температуры, а на западе и юге впервые за сезон температура перевалила через отметку +30 градусов, а местами даже состоялись новые рекорды тепла.



В Нижнее Поволжье накануне дотянулась ложбина циклона, который перемещался по северу Европейской территории, в тылу этой барической ложбины и проник холодный воздух с севера.



В Краснодарский край и в Крым, напротив, в субботу распространил свое влияние сухой и прогретый антициклон с Балкан. В условиях антициклональной малооблачной погоды весомый вклад внесло и южное солнце. Во многих городах и населенных пунктах Краснодарского края температура в субботу днем впервые в этом мае достигла отметки +30 градусов и выше.



Очень тепло было и в Крыму, средняя за сутки 16 мая температура была выше характерной на 2-5 градуса . Хотя температура и не достигла тридцатиградусных значений, но результат очень теплой погоды налицо: в Ялте 16 мая состоялся новый рекорд максимальной температуры, она повысилась до 28,5 градуса, прежний максимум суток на главном крымском курорте отмечался в 1997 году и был ровно на два градуса скромнее.



Однако такое тепло надолго не задержится, в начале следующей недели атмосферные фронты с запада станут понижать градус. В середине недели ожидается очень существенное похолодание, связанное с затоком холодного воздуха из Северной Европы, холодные фронты пойдут уже с севера. / meteonovosti.ru /



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