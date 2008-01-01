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Причина холодной погоды в Москве

ИА "Метеоновости" / 15:25 Воскресенье, 17 мая



12 мая в Москве оказалось самый теплым майским днем в столице, воздух прогрелся до 25 градусов, а средняя за сутки температура оказалась выше нормы на 5,7 градусов.



И все! В ночь на 13 мая после прохождение холодного атмосферного фронта началось вторжение арктических воздушных масс, и четвертые сутки в столице среднесуточная температура не добирает до нормы 2-4 градуса. И в течение предстоящей недели надежды на тепло небесная канцелярия не оставляет.



Причина нехарактерно холодной погоды в середине мая кроется в особенностях атмосферной циркуляции. Во-первых, чрезвычайно активны атлантические циклоны и их атмосферные фронты, погода из-за этого неустойчивая и с дождями. В настоящий момент весь север Европы -это обширная циклоническая область, где формируются сразу несколько циклонических вихрей, которые кружат под обширным высотным циклоном. Во-вторых, пути этих циклонов проходят более южными траекториями, которые задает высотная фронтальная зона. А она над Европейской Россией располагается значительно южнее, чем положено по климату во второй половине мая. Примерно в эти сроки высотная фронтальная зона и струйное течение с ней связанное перемещаются за 60-ю параллель. Циклоны начинают перемещаться северными маршрутами, вдоль арктического побережья. И центральные области России попадают при таком процессе в теплые сектора циклонов.



При установившемся с 13 мая характере атмосферной циркуляции столичный регион и центральные области Европейской России оказались с холодной высотной фронтальной зоны. В предстоящие несколько суток над большей частью России сохранится ярко выраженная меридиональность атмосферной циркуляции, струйное течение сместится еще далее на юг . В центр России развернется высотная барическая ложбина, возобладают холодные северо-западные воздушные потоки, в том числе и в приземном слое. Они продолжат поставлять холодный воздух, отличающийся неустойчивостью. Поэтому в Москве и в столичном регионе на предстоящей неделе прогнозируются преобладание облачной погоды, дожди разной интенсивности и плотный ветер северной четверти.



Смена процесса ожидается лишь в последней пятидневка мая, с усилением влияния гребня антициклона с запада. / meteonovosti.ru /



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