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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:11 Понедельник, 18 мая

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием циклона с севера и его атмосферного фронта с волнами.

По сведениям специалистов Метеобюро Москвы сегодня 18 мая ожидается облачная погода. Время от времени будет приниматься дождь. Максимальная температура воздуха не поднимется выше 10..12 градусов в столице и 8..13 - по области. Ветер с западной составляющей 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 12-17 м/с. Атмосферное давление пониженное.

Неблагоприятные погодные условия, длительные стрессовые факторы, сказываются на общем состоянии. Чаще беспокоят обострения хронических недугов, постоянные головные боли и неприятные ощущения в области сердца, мышечные и суставные боли, симптомы хронического переутомления и психологического дискомфорта могут отмечаться не только у метеозависимых, но и у практически здоровых и не метеочувствительых людей. Эффективным средством для поддержки организма, повышения общего тонуса в ограничительных условиях являются лимонник, эхинацея, женьшень, элеутерококк ( настойка или отвары), витамины группы А,С,Д,F,РР или их комплексы, кисломолочные продукты. Поддерживать активный образ жизни в условиях ограничения просто необходимо, особенно полезны утренняя зарядка и дыхательные упражнения, водные процедуры, самомассаж и др. / meteonovosti.ru /
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