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На Северном Кавказе тепло никак не установится

ИА "Метеоновости" / 07:19 Понедельник, 18 мая



Атмосферные фронты сменяют друг друга пересекают северный Кавказ, лишь на сутки давая возможность вклиниться ядрам высокого давления. И тогда температура резко взлетает вверх. Так было 16 мая, когда сразу в нескольких городах были перекрыты экстремумы максимальной температуры. В Кисловодске 16 мая температура повысилась до 29,2 градуса, предыдущий рекорд был зафиксирован в 1962 году и имел значение 27,7 градуса. Впервые за сезон температура превысила тридцатиградусную отметку на Северном Кавказе, во Владикавказе 16 мая воздух прогрелся до 32,2 градуса. Так состоялся новый рекорд суток в столице Северной Осетии, прежде максимум 16 мая имел значение 31,1 градуса, он тоже держался с 1962 года.







Но ночью 17 мая по республикам Северного Кавказа с сильным ветром и ливнями прошелся очередной холодный атмосферный фронт, понизив температуру воздуха. 18 мая с запада подойдет следующий фронт, в течение дня будут отмечаться ливни, местами сильные дожди с грозами, не исключено выпадение града, шквалистое усиление ветра до штормовых критериев. И днем уже не выше 23..25 градусов. / meteonovosti.ru /



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