

Новости погоды

Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" ( meteonovosti.ru ) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Лето все ближе, но в Санкт-Петербурге по-прежнему холодно

ИА "Метеоновости" / 10:28 Понедельник, 18 мая



С каждым днем приближается календарное лето, но на показаниях термометров в северо-западных районах России это никак не отражается. С середины прошедшей недели в Ленинградской области установилась холодная погода со среднесуточной температурой на 4-6 градусов ниже нормы. В минувшие выходные этот устойчивый холодный тренд сохранялся. В Санкт-Петербурге было облачно с прояснениями, временами ветрено, порой принимался дождь - к счастью, непродолжительный.



Еще несколько дней петербуржцам не стоит надеяться на потепление - в атмосфере сохранится вынос воздушных масс с акватории Норвежского и Баренцева моря. До следующих выходных ночью +2:+4, днем около +10, возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах области есть вероятность перехода осадков в мокрый снег. По предварительным прогнозам, в конце недели холодная северная циркуляция завершится и сменится зональным переносом, вследствие чего станет существенно теплее. / meteonovosti.ru /



все новости архив новостей



