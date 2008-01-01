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Новости погоды


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Лето все ближе, но в Санкт-Петербурге по-прежнему холодно


ИА "Метеоновости" / 10:28 Понедельник, 18 мая

  С каждым днем приближается календарное лето, но на показаниях термометров в северо-западных районах России это никак не отражается. С середины прошедшей недели в Ленинградской области установилась холодная погода со среднесуточной температурой на 4-6 градусов ниже нормы. В минувшие выходные этот устойчивый холодный тренд сохранялся. В Санкт-Петербурге было облачно с прояснениями, временами ветрено, порой принимался дождь - к счастью, непродолжительный.

Еще несколько дней петербуржцам не стоит надеяться на потепление - в атмосфере сохранится вынос воздушных масс с акватории Норвежского и Баренцева моря. До следующих выходных ночью +2:+4, днем около +10, возможны кратковременные осадки, преимущественно в виде дождя, в отдельных районах области есть вероятность перехода осадков в мокрый снег. По предварительным прогнозам, в конце недели холодная северная циркуляция завершится и сменится зональным переносом, вследствие чего станет существенно теплее. / meteonovosti.ru /
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