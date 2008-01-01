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На Южном Урале сохраняются заморозки

ИА "Метеоновости" / 11:45 Понедельник, 18 мая



Атмосферный фронт с волнами, протянувшийся с юго-запада на северо-восток по районам Западной Сибири, оставил в своем тылу Урал. Из Казахстана на регион распространился гребень антициклона. И в ночь на понедельник, 18 мая, в Свердловской области наблюдались заморозки до -3 градусов. Заморозки, до -2 градусов, в воздухе и на поверхности почвы в ночные и утренние часы 18 мая сохранятся в Челябинской области.



Во вторник, 19 мая, Средний Урал окажется под влиянием циклона, который принесет дожди, и ночные заморозки сойдут на нет.



Южный Урал останется в поле повышенного давления. Осадков почти не будет, сохранятся ночные заморозки. / meteonovosti.ru /



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