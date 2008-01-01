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О пожароопасности на азиатской части России

ИА "Метеоновости" / 11:47 Понедельник, 18 мая



В нынешнем, 2020 году, пожароопасный сезон на азиатской части России начался в марте месяце. Первые очаги возгорания были зафиксированы в Забайкальском крае. Иркутской области, в Приамурье и в Хабаровском крае. Причиной тому сухая погода в сочетании с человеческим фактором.



На сегодняшний день, 18 мая, высокая, местами чрезвычайная пожарная опасность сохраняется на юго-востоке Забайкальского края, в Алтайском крае, Горном Алтае. Борьба с пожарами затрудняется из-за порывистого ветра и труднодоступных районов.



Первые очаги возгорания зафиксированы в Якутии. / meteonovosti.ru /



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