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Новости погоды
В республике Коми продолжается половодье
ИА "Метеоновости" / 11:51 Понедельник, 18 мая
В Коми продолжается половодье. В ряде населенных пунктов подтоплены дома и дворовые территории. Сложная ситуация сохраняется в Усть-Куломском, Усть-Цилемском и Удорском районах Коми. В зоне подтопления находятся более 200 домовладений.
Накануне, 17 мая, рост воды на реке Вычегда в Усть-Куломском районе существенно замедлился.
"Высокая" вода переместится вниз по течению, и в ближайшие дни прогнозируется возрастание уровня в Вычегде в окрестностях Сыктывкара, где ожидается пик подъема воды.
Из-за обильного снеготаяния начался рост уровня воды в реке Цильма Усть-Цилемского района. Вода начала подходить к придомовым территориям села Трусово и деревни Филлипово.
Как говорят местные гидрологи, что паводок 2020 года, в Коми оказался крупнейшим за последние 30 лет. / meteonovosti.ru /
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