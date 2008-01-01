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Новости погоды
В Московской области вновь усиливается ветер
ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 18 мая
К границам столичной области с запада приближается холодный атмосферный фронт. Небо затянули облака, и ветер начал усиливаться. После 12 часов и до 18-19 часов порывы ветра в Москве и области достигнут 14-17м/с.
Текущий месяц в Москве может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии. / meteonovosti.ru /
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