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В Московской области вновь усиливается ветер

ИА "Метеоновости" / 12:15 Понедельник, 18 мая



К границам столичной области с запада приближается холодный атмосферный фронт. Небо затянули облака, и ветер начал усиливаться. После 12 часов и до 18-19 часов порывы ветра в Москве и области достигнут 14-17м/с.



Текущий месяц в Москве может оказаться рекордным по количеству ветреных дней в этом столетии. / meteonovosti.ru /



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