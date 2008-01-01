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Чрезвычайная жара на Кипре

ИА "Метеоновости" / 12:29 Понедельник, 18 мая



17 мая восточное Средиземноморье оказалось во власти жаркого африканского воздуха. В условиях ясной погоды днем температура воздуха повышалась в Пафосе до 42,5 градуса, в Ларнаке до 38,7 градуса. Для этого времени года это экстремально высокая температура.



И ночью температура воздуха будет удерживаться на уровне 25-27 градусов, а днем 18 мая воздух будет вновь раскаляться до 40 градусов.



Такая погода представляет риск для пожилых людей и детей. / meteonovosti.ru /



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