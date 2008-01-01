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Новости погоды


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"AMPHAN" может стать супер циклоном


ИА "Метеоновости" / 12:35 Понедельник, 18 мая

  Май является обычным временем для формирования тропических циклонов в северной части Индийского океана. И, как и положено, в Бенгальском заливе сформировался тропический циклон "AMPHAN".

Температура поверхности моря в регионе высокая, поэтому "AMPHAN" может достичь стадии суперциклона.

17 мая он усилился и достиг стадии сильного тропического шторма. По данным метеорологического управления Индии он может усилиться до стадии супер циклона. "Согласно спутниковым снимкам Insat-3DR/ по данным на 00.00 всемирного координированного времени от 18 мая 2020 года диаметр глаза бури составляет 20 километров. Предполагаемая максимальная устойчивая скорость ветра составляет 100 узлов (185 километров в час), с порывами до 110 узлов (203 километра в час)", ≈ сообщило управление.

"AMPHAN" в ближайшие несколько часов продолжит усиливаться, скорее всего, переместится на север-северо-восток и быстро пройдет через северо-западный Бенгальский залив, и 20 мая во второй половине дня или вечером достигнет побережья штата Западная Бенгалия.

О "AMPHAN" предупреждены два индийских штата: Западная Бенгалия и Одиша. В прибрежных районах объявлен желтый уровень тревоги из-за сильного ветра и высоких волнах. / meteonovosti.ru /
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