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Рекордная жара добралась до юго-востока Европы

ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 18 мая



Мощный вынос сухого раскаленного воздуха с Африканского континента, обусловил аномально жаркую погоду на востоке Средиземного моря.



Накануне в столице Македонии, в Скопье воздух разогревался до 31.8, тем самым обновился рекорд пятидесятилетней давности. В Тиране (Албания) столбик термометра добрался до отметки 35.3 градуса, в Софии (Болгария) 29.3, на Мальте 29.8.



Рекордно высокая температура со значениями выше +30 градусов зафиксирована в Турции: Анкара 31.1, Измир 36.5, Ыспарта 33.9, Газиантел 34.4, Бодрум 36.2.



В Греции тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. В Ларисе воздух раскалялся до 34, в Афинах до 35.2 градуса. / meteonovosti.ru /



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