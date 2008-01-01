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Новости погоды


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Рекордная жара добралась до юго-востока Европы


ИА "Метеоновости" / 13:36 Понедельник, 18 мая

  Мощный вынос сухого раскаленного воздуха с Африканского континента, обусловил аномально жаркую погоду на востоке Средиземного моря.

Накануне в столице Македонии, в Скопье воздух разогревался до 31.8, тем самым обновился рекорд пятидесятилетней давности. В Тиране (Албания) столбик термометра добрался до отметки 35.3 градуса, в Софии (Болгария) 29.3, на Мальте 29.8.

Рекордно высокая температура со значениями выше +30 градусов зафиксирована в Турции: Анкара 31.1, Измир 36.5, Ыспарта 33.9, Газиантел 34.4, Бодрум 36.2.

В Греции тоже обновились инструментальные наблюдения за погодой. В Ларисе воздух раскалялся до 34, в Афинах до 35.2 градуса. / meteonovosti.ru /
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