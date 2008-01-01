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Новости погоды
В Московском регионе штормовой ветер
ИА "Метеоновости" / 15:44 Понедельник, 18 мая
К 14 часам столичный регион оказался в зоне холодного фронта. Порывы ветра на территории Новой Москвы достигли 26м/с. В Москве, в пределах МКАД, наиболее ветреная погода была в Западном и Южном и округе, порывы составили 20м/с и 21м/с соответственно.
До 19 часов ветреная погода в столичном регионе сохранится, даже средняя скорость ветра может достигать 10м/с.
Последний раз в мае столь ветреная погода в столичном регионе была 29 мая 2017 года, порывы ветра на территории Новой Москвы достигала 30м/с. / meteonovosti.ru /
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