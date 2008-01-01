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Новости погоды


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Погода в Москве сегодня


ИА "Метеоновости" / 05:42 Вторник, 19 мая

  Предстоящим днём Московский регион будет находиться под влиянием тыла циклона.

По сведениям специалистов Метеобюро Москвы сегодня 19 мая ожидается облачная с прояснениями погода. Местами пройдёт небольшой кратковременный дождь. Максимальная температура воздуха поднимется до 13..15 градусов в столице и 11..16 - по области. Ветер северо-западный 5-10 м/с, местами порывы могут достигать 15 м/с. Атмосферное давление в середине дня составит 745 мм рт ст.

Тепло в столицу не торопится и индекс комфортности погоды для организма остается пониженным. Температура значительно ниже для второй половины мая, атмосферное давление также ниже нормы. Вынужденное длительное нахождение в закрытых помещениях не лучшим образом влияет на адаптационные механизмы и, даже находясь в помещении, метеозависимые люди негативно реагируют на погодные условия. Снижение физической активности и насыщения организма кислородом, усиление стрессовых реакций негативно влияют на состояние людей, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Чаще "скачет" артериальное давление, появляются головные боли, симптомы мышечной слабости и вегетативных нарушений. Снизить негативное влияние внешних факторов поможет прием седативных препаратов растительного происхождения, а также лечебная и дыхательная гимнастика.

Геомагнитная обстановка ожидается спокойная. / meteonovosti.ru /
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