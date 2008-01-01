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Грозы, град, дожди и сильный ветер на западе России

ИА "Метеоновости" / 07:04 Вторник, 19 мая



Холодный атмосферный фронт днем 18 мая прошелся по Европейской России. В Новгородской области отмечались грозы, в Новгороде с градом до 3 мм. Град отмечался и в Тверской области, до 2 мм.



Сильный ветер при прохождении фронта наблюдался в Смоленской области, где порывы достигали 18м/с, в Брянской ветер усиливался до 17м/с.



За день 18 мая в западных областях дожди выпадали от небольших до умеренных: в Брянской области до 8 мм, в Новгородской и Смоленской до 7 мм. В Тверской ( Торжок и Осташков) количество осадков не превысило 5 мм. / meteonovosti.ru /



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