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Новости погоды
Грозы, град, дожди и сильный ветер на западе России
ИА "Метеоновости" / 07:04 Вторник, 19 мая
Холодный атмосферный фронт днем 18 мая прошелся по Европейской России. В Новгородской области отмечались грозы, в Новгороде с градом до 3 мм. Град отмечался и в Тверской области, до 2 мм.
Сильный ветер при прохождении фронта наблюдался в Смоленской области, где порывы достигали 18м/с, в Брянской ветер усиливался до 17м/с.
За день 18 мая в западных областях дожди выпадали от небольших до умеренных: в Брянской области до 8 мм, в Новгородской и Смоленской до 7 мм. В Тверской ( Торжок и Осташков) количество осадков не превысило 5 мм. / meteonovosti.ru /
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