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Жара свирепствует в Израиле

ИА "Метеоновости" / 09:08 Вторник, 19 мая



В Израиле установилась очень жаркая погода. Температура воздуха на всей территории страны превышает 40 градусов, что не свойственно для мая .



Такая жара уже стала причиной тепловых ударов жителей, есть даже летальные исходы.



Такая жаркая погода удержится в стране до конца недели, лишь к выходным погода в стране вернется в "майские" рамки. / meteonovosti.ru /



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