|
|
|
Новости погоды
Жара свирепствует в Израиле
ИА "Метеоновости" / 09:08 Вторник, 19 мая
В Израиле установилась очень жаркая погода. Температура воздуха на всей территории страны превышает 40 градусов, что не свойственно для мая .
Такая жара уже стала причиной тепловых ударов жителей, есть даже летальные исходы.
Такая жаркая погода удержится в стране до конца недели, лишь к выходным погода в стране вернется в "майские" рамки. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.