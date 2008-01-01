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Новости погоды
Майские заморозки в центре России сохраняются
ИА "Метеоновости" / 09:28 Вторник, 19 мая
В ночь на 19 мая в ряде областей центральной России наблюдались заморозки в травостое, а местами и в воздухе. В Смоленской области, где ветер ночью стихал, и небо прояснивало, в воздухе было -1 градус, а в травостое -6 градусов. В Тульской области (Плавск) на уровне 2 см от поверхности почвы термометры показывали -5,6 градуса.
До -2 градусов понижалась температура в травостое и в Московской области (Черусти).
И в ночь на 20 мая в центральных областях европейской России сохранится вероятность заморозка и на почве, и в воздухе. / meteonovosti.ru /
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