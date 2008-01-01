Туризм
Свали.ру		 Погода в аэропортах
риски задержки		 Информеры
для сайтов		 Туры
поиск и заказ		 Авиабилеты
регулярные и чартерные		 Отели
бронирование

Вторник
19 мая 2020
расширенный поиск
  Избранные города:  cписок пуст

Новости погоды


Новости могут быть использованы в средствах массовой информации без специального соглашения. Активная ссылка на "Метеоновости" (meteonovosti.ru) - ОБЯЗАТЕЛЬНА!

Холодный циклон обосновался над Приволжьем


ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 19 мая

  Холодный высокий циклон продолжает кружить над Европейской Россией. Теперь он решил обосноваться над западной частью территории - в ближайшие трое суток центр циклона будет находиться над Приволжским федеральным округом.

В циркуляции атмосферного вихря находятся различные воздушные массы, в связи с этим контрасты температуры в Приволжье будут значительными. Так, если сегодня в Перми воздух прогреется до +17, то в Нижнем Новгороде будет на 10 градусов холоднее.

Находиться в центре циклона перспектива не из лучших - погода становится облачной с редкими прояснениями и частыми дождями, возможны грозы. По некоторым оценкам, местами до окончания недели выпадет от половины до месячной нормы осадков.

А во вторник, 19 мая, в регионе разгуляется ветер. Почти на всей территории округа ожидаются порывы 14-17, местами - 20 м/с. / meteonovosti.ru /
все новости   архив новостей


Факт
12:00
местное
+10
Вт.
19 мая
+13
Ср.
20 мая
+15
Чт.
21 мая
+6
Факт | Подробно | 14 дней | Месяц

  Сейчас самое:

По представленной на сайте информации за последний срок наблюдения
тёплое место: холодное место:
+44
Бхудж		 -11
Бейкер-Лейк

некомфортное место: Тянь-Шань
комфортное место: Колима

подробнее  





© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.

 Рейтинг@Mail.ru  Rambler's Top100