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Холодный циклон обосновался над Приволжьем

ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 19 мая



Холодный высокий циклон продолжает кружить над Европейской Россией. Теперь он решил обосноваться над западной частью территории - в ближайшие трое суток центр циклона будет находиться над Приволжским федеральным округом.



В циркуляции атмосферного вихря находятся различные воздушные массы, в связи с этим контрасты температуры в Приволжье будут значительными. Так, если сегодня в Перми воздух прогреется до +17, то в Нижнем Новгороде будет на 10 градусов холоднее.



Находиться в центре циклона перспектива не из лучших - погода становится облачной с редкими прояснениями и частыми дождями, возможны грозы. По некоторым оценкам, местами до окончания недели выпадет от половины до месячной нормы осадков.



А во вторник, 19 мая, в регионе разгуляется ветер. Почти на всей территории округа ожидаются порывы 14-17, местами - 20 м/с. / meteonovosti.ru /



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