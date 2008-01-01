|
|
|
Новости погоды
Холодный циклон обосновался над Приволжьем
ИА "Метеоновости" / 09:40 Вторник, 19 мая
Холодный высокий циклон продолжает кружить над Европейской Россией. Теперь он решил обосноваться над западной частью территории - в ближайшие трое суток центр циклона будет находиться над Приволжским федеральным округом.
В циркуляции атмосферного вихря находятся различные воздушные массы, в связи с этим контрасты температуры в Приволжье будут значительными. Так, если сегодня в Перми воздух прогреется до +17, то в Нижнем Новгороде будет на 10 градусов холоднее.
Находиться в центре циклона перспектива не из лучших - погода становится облачной с редкими прояснениями и частыми дождями, возможны грозы. По некоторым оценкам, местами до окончания недели выпадет от половины до месячной нормы осадков.
А во вторник, 19 мая, в регионе разгуляется ветер. Почти на всей территории округа ожидаются порывы 14-17, местами - 20 м/с. / meteonovosti.ru /
|
© 2008 Данио-Пресс. Все права защищены.
Использование материалов сайта возможно только с согласия администрации сервера.
Пользовательское соглашение
По вопросам рекламы обращайтесь по этой ссылке.